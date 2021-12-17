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Андрей Воробьев открыл в Москве мемориальную доску экс-главе Подмосковья Николаю Козлову

13:40 17.12.2021

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Фото Константина Семенца
Человек с большой буквы, оставивший огромный след в истории Подмосковья и всей страны – 19 декабря исполнилось бы 96 лет Николаю Тимофеевичу Козлову, Почетному гражданину Московской области, руководившему регионом почти 2 десятилетия.

В преддверии этой даты губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с вдовой бывшего председателя Мособлисполкома Клавдией Петровной и его дочерью Ольгой Николаевной открыл мемориальную доску. Памятную табличку установили на доме в Москве, где Николай Тимофеевич жил с семьей.

«Есть такое понятие – государственный человек. Николай Тимофеевич своим трудом, отношением к делу доказал, что он большой профессионал, неравнодушный, требовательный и самое главное – работающий на результат. Он прошел войну, затем посвятил жизнь Подмосковью, нашей стране, сельскому хозяйству, которое и сегодня является серьезной опорой и региону, и всей России, – сказал Андрей Воробьёв. – Клавдия Петровна, большое уважение и восхищение вызывает то, как семья во главе с вами чтит память о Николае Тимофеевиче. Хочу всем пожелать сил, здоровья, а нашему Подмосковью – процветания и успехов».

Клавдии Петровне сегодня исполнилось 92 года. Андрей Воробьев пожелал ей крепкого здоровья. За чашкой чая вдова рассказала каким человеком был ее супруг.

«Мы учились в одной группе в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. На 5-м курсе поженились и поехали работать на производство. Так началась наша жизнь, – рассказала Клавдия Петровна. – У меня уже 2 внуков и 2 правнука, один из них назван Николаем – в честь супруга».

Николай Козлов возглавил Московскую область, когда ему не было еще и 40 лет. Он занимался «стройкой века» – моста в Мытищах, который во время Олимпиады-80 позволил избежать транспортного коллапса. А когда был министром плодоовощного хозяйства СССР, сделал так, что свежие продукты стали гораздо быстрее появляться в магазинах.

«Андрей Юрьевич, хочу выразить вам благодарность за то, что вы увековечили память папы. Он был достойным человеком, который делал очень много для страны, для улучшения благосостояния людей. Это было главным делом его жизни», – сказала Ольга Козлова.

В декабре 2020-го мемориальную доску Николаю Козлову установили также на здании администрации городского округа Мытищи.

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