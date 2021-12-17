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Банк России резко повысил ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5% годовых

14:00 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 1 п. п., до 8,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятор по итогам заседания совета директоров. Таким образом, ключевая ставка достигла максимума с осени 2017 года.

"Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отмечается в сообщении.

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