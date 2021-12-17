Песков не считает, что Сокурову есть за что извиняться после заседания СПЧ
14:32 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе заседания Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ на прошлой неделе не произошло ничего, что могло бы потребовать извинений со стороны кинорежиссера Александра Сокурова или вызвать угрозу его жизни, сообщил в пятницу журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы видели сообщения в СМИ [о письме Сокурова с извинениями], мы считаем, что в ходе заседания [СПЧ], в ходе весьма и весьма интересной и содержательной дискуссии, которая имела место на заседании совета, не произошло ничего, что требовало бы каких-то извинений", - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос журналистов, касающийся того, что ранее Сокуров извинился за свои высказывания в ходе общения с Путиным на заседании СПЧ.
"И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова", - подчеркнул Песков.
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