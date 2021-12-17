РФ передала США документы о гарантиях и надеется, что США скоро начнут переговоры - МИД

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия 15 декабря передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. Москва рассчитывает, что Вашингтон в ближайшее время начнет переговоры, говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"В ходе встречи в МИД России 15 декабря американской стороне были переданы проекты договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов организации Североатлантического договора. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", - отмечается в сообщении.

Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы, добавили в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Как сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности российской стороны незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию в переговорах на эту тему будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.