Онлайн-курс Сбера для начинающих инвесторов аккредитован АРФГ

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Список обучающих программ, аккредитованных Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ), пополнился совместной разработкой от Сбера и СберУниверситета «Как стать инвестором». Обучающий курс сочетает в себе высокий уровень знаний с простотой изложения, делающих программу доступной для широкого круга заинтересованных лиц. Одним из приоритетов Сбера является финансовая грамотность населения, по этому курс, который в игровом формате рассказывает об инвестициях, предоставляется бесплатно.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, комментируя курс, назвал его «финансовым знаком качества»: «Мы рады, что эффективность программы "Как стать инвестором" подтверждена аккредитацией Ассоциации развития финансовой грамотности: для нас это финансовый "знак качества", который доказывает ценность образовательного контента для людей различного возраста, образования и профессии».

Ольга Турищева, ректор СберУниверситета, в свою очередь подчеркнула: «Финансовая грамотность — необходимый фундамент, позволяющий чувствовать себя увереннее в изменяющихся условиях и воспитывать определённую гибкость, формируя своё отношение к риску. Обучение финансовой грамотности, безусловно, требует определённых знаний и идёт через практику. И наши курсы — первый важный шаг на этом интересном и познавательном пути».

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, сказал, что для них важна высокая оценка экспертизы АРФГ, и это пример отношения ведущих участников рынка к своим клиентам. Он также отметил, что Ассоциация развития финансовой грамотности дает «зеленый свет» также небольшим компаниям и физическим лицам, так как критерии программы направлены на «оценку её эффективности, качества обучающего контента и безопасности использования полученных знаний для граждан».

Программа «Как стать инвестором» включает базовый набор знаний об управлении личными финансами и рассказывает о том, как выбрать инвестиционную стратегию и конкретные инструменты, собрать надёжный портфель и грамотно управлять им, а также о том, какие существуют инвестиционные риски и налоговые нюансы.