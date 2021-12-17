Онлайн-курс Сбера для начинающих инвесторов аккредитован АРФГ
14:57 17.12.2021
Список обучающих программ, аккредитованных Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ), пополнился совместной разработкой от Сбера и СберУниверситета «Как стать инвестором». Обучающий курс сочетает в себе высокий уровень знаний с простотой изложения, делающих программу доступной для широкого круга заинтересованных лиц. Одним из приоритетов Сбера является финансовая грамотность населения, по этому курс, который в игровом формате рассказывает об инвестициях, предоставляется бесплатно.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, комментируя курс, назвал его «финансовым знаком качества»: «Мы рады, что эффективность программы "Как стать инвестором" подтверждена аккредитацией Ассоциации развития финансовой грамотности: для нас это финансовый "знак качества", который доказывает ценность образовательного контента для людей различного возраста, образования и профессии».
Ольга Турищева, ректор СберУниверситета, в свою очередь подчеркнула: «Финансовая грамотность — необходимый фундамент, позволяющий чувствовать себя увереннее в изменяющихся условиях и воспитывать определённую гибкость, формируя своё отношение к риску. Обучение финансовой грамотности, безусловно, требует определённых знаний и идёт через практику. И наши курсы — первый важный шаг на этом интересном и познавательном пути».
Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, сказал, что для них важна высокая оценка экспертизы АРФГ, и это пример отношения ведущих участников рынка к своим клиентам. Он также отметил, что Ассоциация развития финансовой грамотности дает «зеленый свет» также небольшим компаниям и физическим лицам, так как критерии программы направлены на «оценку её эффективности, качества обучающего контента и безопасности использования полученных знаний для граждан».
Программа «Как стать инвестором» включает базовый набор знаний об управлении личными финансами и рассказывает о том, как выбрать инвестиционную стратегию и конкретные инструменты, собрать надёжный портфель и грамотно управлять им, а также о том, какие существуют инвестиционные риски и налоговые нюансы.
НОВОСТИ
- 15:32 17.12.2021
- РФ считает продленные санкции ЕС незаконными с точки зрения международного права - Песков
- 15:12 17.12.2021
- Nord Stream 2 начал заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2"
- 15:00 17.12.2021
- РФ передала США документы о гарантиях и надеется, что США скоро начнут переговоры - МИД
- 14:32 17.12.2021
- Песков не считает, что Сокурову есть за что извиняться после заседания СПЧ
- 14:12 17.12.2021
- Глава Минпромторга против разрешения продаж игристого вина в новогоднюю ночь
- 14:00 17.12.2021
- Банк России резко повысил ключевую ставку - на 1 п. п., до 8,5% годовых
- 13:40 17.12.2021
- Андрей Воробьев открыл в Москве мемориальную доску экс-главе Подмосковья Николаю Козлову
- 13:32 17.12.2021
- Рост ВВП РФ в этом году будет не менее 4,3% - Решетников
- 13:20 17.12.2021
- Поклонская защитила диссертацию по отношениям РФ и Украины
- 13:05 17.12.2021
- Федун прогнозирует цену нефти в $380/барр. к 2050 г. за счет инфляции и сборов за выбросы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать