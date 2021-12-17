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Требования к ревакцинации повышаются из-за распространения "омикрона" - Путин

16:00 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что требования к ревакцинации от ковида повышаются из-за распространения нового штамма "омикрон".

"Омикрон" - он быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже. Поэтому требования к ревакцинации повышаются", - сказал глава государства, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что говорил с вице-премьером Татьяной Голиковой, обсуждалось, что в РФ есть объемы препаратов, которые можно использовать для бустерной вакцинации. "Нужно предлагать [вакцины], может быть, тем странам, которые не могут себе позволить пока приобретение вакцин, на безвозмездной основе", - сказал Путин.

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