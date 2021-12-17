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"Спутник V" и "Спутник лайт" защищают от "омикрона" и "дельты" на одном уровне - Гинцбург

16:12 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эффективность вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" против штамма коронавируса "омикрон" может быть сопоставима с защитой против штамма "дельта", считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Можно сделать вывод, что в дальнейшем при изучении большого количества на популяционном уровне аналогичных сывороток мы придем с помощью данной схемы вакцинации и ревакцинации к тому же заключению, которое было получено по отношению к дельта-штамму. А именно к 83% и более защиты нашего населения от "омикрона" с помощью данных комбинаций вакцинных препаратов с использованием "Спутника V" с последующей ревакцинацией "Спутником лайт", - сказал он на брифинге.

Он также добавил, что схема вакцинации "Спутником V" и через полгода "Спутником лайт" полностью обеспечивает защиту от штамма "омикрон".

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