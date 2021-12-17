Появление ракетных комплексов у границ РФ является неприемлемой угрозой - Рябков
16:32 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ России ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге в пятницу.
"Как хорошо известно США и НАТО, гипотетическое втягивание Украины в Североатлантический альянс с перспективой появления у наших рубежей ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России создает неприемлемую угрозу безопасности нашей страны, провоцируя тем самым серьезные риски для всех вовлеченных государств", - сказал он.
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