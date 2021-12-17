Санкции стали инструментом конкурентной борьбы - Путин
17:00 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции стали инструментом недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"То же самое касается и различных ограничений политического характера, так называемых санкций. Ну да, первоначально что-то могло возникнуть как политический инструмент, но сегодня мы видим, что это просто инструмент конкурентной борьбы часто", - сказал Путин.
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