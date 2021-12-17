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Спрос на живые ели в РФ снижается год от года - Рослесинфорг

17:12 17.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России снизился спрос на живые ели. Каждый год жители страны покупают их на четверть меньше, чем годом ранее.

В Рослесинфорге отметили, что основная причина — сложность утилизации. «Ежегодный объём заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. В прошлом году, например, этот показатель упал на 20%, а за четыре года снизился в два раза», — об этом сообщил глава ведомства Павел Чащин.

Ранее ретейлеры рассказали о подорожании искусственных ёлок. В этом году цены на них выросли по сравнению с прошлым на 30%. Товар дорожает из-за увеличившихся расходов на сырьё и логистику. Сейчас искусственная ёлка российского производства в среднем стоит 3,3 тысячи рублей, товар из Китая — в два раза дешевле.  Говорит Москва

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