17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Путин рассказал о росте зарплат в России. «Они растут не только номинально, но и в реальном значении».

Ранее президент России заявил, что для повышения доходов жителей страны важны адресная поддержка, помощь семьям с детьми и создание новых рабочих мест. Он подчеркнул, что борьба с бедностью — безусловный приоритет.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Говорит Москва