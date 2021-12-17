Путин рассказал о росте зарплат в России
17:32 17.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Путин рассказал о росте зарплат в России. «Они растут не только номинально, но и в реальном значении».
Ранее президент России заявил, что для повышения доходов жителей страны важны адресная поддержка, помощь семьям с детьми и создание новых рабочих мест. Он подчеркнул, что борьба с бедностью — безусловный приоритет.
В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит более 12 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Говорит Москва
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