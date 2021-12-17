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Глава СПЧ выступил против проверки иностранных специалистов на сифилис раз в три месяца

18:00 17.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава СПЧ выступил против проверки топ-менеджеров на сифилис раз в три месяца. Иностранных специалистов обяжут проходить медосмотр в России с 29 декабря.

Топ-менеджеры и члены их семей должны будут делать рентген, сдавать анализы на туберкулёз, сифилис и ВИЧ.

Валерий Фадеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил готовность рассмотреть обращения иностранцев и разобраться в этом вопросе. (Смотрите полное интервью на нашем YouTube-канале)

«Раз в три месяца — это перебор. Пусть мне напишут, я готов попытаться в этом разобраться. С одной стороны, мигранты, которые на стройке работают, они разве раз в три месяца должны проходить все эти тесты? По-моему, нет. Это странно. Какой бы распутный образ жизни ни вёл топ-менеджер западной компании, вряд ли он будет каждые три месяца заражаться сифилисом».

Торговая палата США, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) и ещё несколько объединений написали письмо первому зампреду правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщил Bloomberg. Они попросили упростить правила для высококвалифицированных специалистов.

Согласно документу, иностранных граждан также обяжут сдавать биометрию и отпечатки пальцев. Им предстоит пройти осмотры у наркологов, психиатров и инфекционистов в течение 30 дней после въезда в Россию.

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