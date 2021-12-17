Больше половины стажеров Сбера продолжили работать в компании

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По итогам уходящего года, подведенным Дирекцией академических партнерств Сбера, в 2021 году в Сбербанке прошли практику более 10 000 студентов, стажировку — более 1500 человек, из которых в штат компании зачислено свыше 800 сотрудников.

На сегодняшний день Сбер совместно с вузами принимает участие в 63 образовательных программах, обучение на которых проходят более 1300 студентов.

В 2021 году с участием Сбера по всей России было открыто 15 новых программ: одна программа бакалаврита, четыре магистратуры и десять образовательных курсов продолжительностью до трёх семестров. Также, совместно с НГУ была открыта IT-лаборатория, благодаря которой студенты могут попробовать свои силы в актуальных направлениях проектной деятельности.

В 2021 году были запущена программа «Карьера будущего», в рамках которой около 10 000 человек стали обучаться по образовательным материалам Сбера, также состоялся второй сезон летней школы SberU Digital Summer для преподавателей вузов, его прошли 1120 педагогов, сегодня использующих полученные знания для обучения 48 000 студентов.

В целом за прошлый год Сбером проведено около 1000 мероприятий, в которых приняли участие 380 000 студентов. Число уникальных пользователей на портале sbergraduate.ru, представляющем полную информацию о возможностях карьерного роста и образовательных продуктах Сбера для молодых специалистов превысило 1,3 млн человек.

В этом году команда Сбера пополнилась более 18 00 молодых специалистов (до 25 лет), из них 22% принимали участие в обучающих программах Сбера. Для цифровых направлений вклад академических партнёрств в привлечение молодых специалистов гораздо выше и составляет 50%, junior-специалисты стали частью команды Сбера после программ и проектов для студентов (1400 из 2800 сотрудников).

Как сказал исполнительный директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка Андрей Очеретный, «В стремительно меняющемся мире потребности работодателей в специалистах по ряду направлений зачастую опережают динамику развития рынка труда. Поэтому Сбер проактивно готовит молодые кадры: мы развиваем академические партнёрства, приглашаем студентов на стажировки и делимся знаниями и экспертизой с сообществом преподавателей. Наша позиция приносит хорошие результаты в виде высокого процента трудоустройства молодых специалистов».