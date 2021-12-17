Путин по телефону поздравил Папу Римского Франциска с юбилеем

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ранее в этот день глава государства направил понтифику поздравительную телеграмму.

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, особо отметив его высокий авторитет в мире, а также большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом, - говорится в сообщении пресс- службы Кремля по итогам разговора. - Эти отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по многим проблемам современности".

Там добавили, что в разговоре было "условлено продолжать совместные усилия, направленные на отстаивание основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей".