Путин по телефону поздравил Папу Римского Франциска с юбилеем
20:00 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля. Ранее в этот день глава государства направил понтифику поздравительную телеграмму.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, особо отметив его высокий авторитет в мире, а также большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом, - говорится в сообщении пресс- службы Кремля по итогам разговора. - Эти отношения характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и близостью позиций по многим проблемам современности".
Там добавили, что в разговоре было "условлено продолжать совместные усилия, направленные на отстаивание основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей".
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