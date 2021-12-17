В Петербурге загорелся строящийся на "Северной верфи" корабль, три человека пострадали
20:40 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возгорание произошло вечером в пятницу на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь городской станции скорой медицинской помощи Светлана Вахрушева, в результате инцидента пострадали три человека. "Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - рассказала она.
[обновлено: 20:44]
Пожар произошел на корвете проекта 20385, строящемся на "Северной верфи" в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили в пятницу в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385", - сказал представитель ОСК.
По его словам, в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению.
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