В Петербурге загорелся строящийся на "Северной верфи" корабль, три человека пострадали

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло вечером в пятницу на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь городской станции скорой медицинской помощи Светлана Вахрушева, в результате инцидента пострадали три человека. "Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - рассказала она.

[обновлено: 20:44]

Пожар произошел на корвете проекта 20385, строящемся на "Северной верфи" в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили в пятницу в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).



"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385", - сказал представитель ОСК.

По его словам, в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению.