0
0
155
НОВОСТИ

В Петербурге загорелся строящийся на "Северной верфи" корабль, три человека пострадали

20:40 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание произошло вечером в пятницу на строящемся на "Северной верфи" корабле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Загорелся строящийся корабль, который находится на стапелях", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь городской станции скорой медицинской помощи Светлана Вахрушева, в результате инцидента пострадали три человека. "Состояние одного мужчины оценивается как средней степени тяжести, двух остальных - как удовлетворительное", - рассказала она.

[обновлено: 20:44]

Пожар произошел на корвете проекта 20385, строящемся на "Северной верфи" в Санкт- Петербурге. Об этом сообщили в пятницу в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"На заводе "Северная верфь" произошло возгорание на строящемся заказе - корвете проекта 20385", - сказал представитель ОСК.

По его словам, в настоящее время силами противопожарной команды и МЧС принимаются все меры по локализации пожара и тушению.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

22:00 17.12.2021
США считают неприемлемыми некоторые пункты предложений РФ по безопасности - администрация
0
0
21:20 17.12.2021
РФ в ответ на санкции Лондона запретила въезд семи гражданам Великобритании
0
95
20:00 17.12.2021
Путин по телефону поздравил Папу Римского Франциска с юбилеем
0
199
19:20 17.12.2021
Ходорковский не жалеет средств, чтобы раскачивать РФ, но у него не получается - Песков
0
286
18:40 17.12.2021
Сбежавший в Белоруссию из Польши солдат заявил, что польские военные убили двух волонтеров
0
268
18:00 17.12.2021
Глава СПЧ выступил против проверки иностранных специалистов на сифилис раз в три месяца
0
317
17:32 17.12.2021
Путин рассказал о росте зарплат в России
0
375
17:12 17.12.2021
Спрос на живые ели в РФ снижается год от года - Рослесинфорг
0
306
17:00 17.12.2021
Санкции стали инструментом конкурентной борьбы - Путин
0
346
16:57 17.12.2021
Больше половины стажеров Сбера продолжили работать в компании
0
339

Возврат к списку