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НОВОСТИ

РФ в ответ на санкции Лондона запретила въезд семи гражданам Великобритании

21:20 17.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ответ на объявленные в августе Лондоном санкции против семи российских граждан запрещает въезд в РФ аналогичному числу представителей Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - указала дипломат.

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