США считают неприемлемыми некоторые пункты предложений РФ по безопасности - администрация

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США готовы вести переговоры с РФ по ее предложениям по безопасности, но считают, что в них есть неприемлемые элементы. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен нынешней напряженности вокруг Украины и взаимодействию на этом направлении России и США.

"Мы получили от российской стороны ряд конкретных предложений <...>. Мы поделились ими с нашими союзниками. Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты, в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. <...> Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения", - сказала она.

"При этом мы будем делать это с нашими союзниками и партнерами", - добавила представитель администрации, подчеркнув, что вопросы, касающиеся европейской безопасности, не будут обсуждаться без "европейцев в комнате" для переговоров.

"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности. <...> Любые переговоры или обсуждения <...> должны базироваться на основополагающих принципах и фундаментальных документах европейской безопасности, а также проводиться вместе с европейцами. <...> Мы также не согласимся на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, в их числе тот, <...> согласно которому, у всех стран есть право без вмешательства извне определять свое будущее и внешнюю политику. Это относится и к Украине, а также к союзникам по НАТО и самому альянсу в том, что касается того, как он обеспечивает коллективную защиту своих членов ", - отметила она позднее в ходе брифинга.

В пятницу МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса.