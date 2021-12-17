Путин знает про теории о его "двойниках" - Песков

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин знает про теории о якобы имеющихся его "двойниках", рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Конечно", - ответил представитель Кремля на вопрос о том, знает ли президент о таких предположениях. При этом на уточняющий вопрос о реакции Путина на подобные рассуждения Песков сказал, что он "улыбается, смеется".