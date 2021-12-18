Афроамериканка впервые станет главой городского совета Нью-Йорка - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократка Эдриен Адамс в пятницу одержала победу в борьбе за должность главы городского совета Нью-Йорка, второй по значимости пост в руководстве крупнейшего мегаполиса США. Как сообщает газета "Нью-Йорк таймс", она станет первой темнокожей женщиной, которая займет этот пост.



Уроженка района Квинс, 61-летняя однофамилица избранного мэра города Эрика Адамса смогла заручиться поддержкой 32 членов совета, получив на шесть голосов больше необходимого. Как отмечает издание, в течение всей борьбы будущий мэр воздерживался от публичной поддержки, однако в частных беседах выражал одобрение ее кандидатуры.



"Я горда получить поддержку и доверие моих коллег, чтобы стать их спикером. Наша коалиция представляет все самое лучшее в нашем городе. Вместе мы готовы решать огромные вызовы, которые стоят перед нами", - приводит "Нью- Йорк таймс" заявление Адамс.



