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Афроамериканка впервые станет главой городского совета Нью-Йорка - СМИ

09:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Демократка Эдриен Адамс в пятницу одержала победу в борьбе за должность главы городского совета Нью-Йорка, второй по значимости пост в руководстве крупнейшего мегаполиса США. Как сообщает газета "Нью-Йорк таймс", она станет первой темнокожей женщиной, которая займет этот пост.

Уроженка района Квинс, 61-летняя однофамилица избранного мэра города Эрика Адамса смогла заручиться поддержкой 32 членов совета, получив на шесть голосов больше необходимого. Как отмечает издание, в течение всей борьбы будущий мэр воздерживался от публичной поддержки, однако в частных беседах выражал одобрение ее кандидатуры.

"Я горда получить поддержку и доверие моих коллег, чтобы стать их спикером. Наша коалиция представляет все самое лучшее в нашем городе. Вместе мы готовы решать огромные вызовы, которые стоят перед нами", - приводит "Нью- Йорк таймс" заявление Адамс.

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