Против войны с РФ ради Украины в США высказываются почти 50% респондентов - опрос

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина респондентов в США высказалась против того, чтобы их страна начинала войну с Россией с целью "защиты территориальной целостности Украины". Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой YouGov ("Ю- гав") по заказу американского Института имени Чарльза Коха.



Участникам исследования был задан следующий вопрос: "Если Россия снова вторгнется на Украину, выступаете ли вы за или против того, чтобы США воевали с Россией для защиты территориальной целостности Украины?" 28% респондентов ответили, что выступают "решительно против" этого, 20% - "в некоторой степени против". 9% сообщили, что "решительно за", а 18% - "в некоторой степени за". 24% опрошенных не дали определенного ответа на вопрос.



В социологическом исследовании приняли участие 1 тыс. американцев из числе пользователей интернета. Результаты опроса опубликованы, в частности, в электронной версии американской газеты "Политико".



Президент США Джо Байден ранее в текущем месяце заявил, что в Вашингтоне никогда не рассматривали возможность размещения американских войск на Украине в случае якобы возможного "вторжения" РФ.



