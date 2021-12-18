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Дипломатия Байдена в ситуации с Ираном не сработала - Госдеп

09:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден отдает предпочтение дипломатии при решении ядерной проблемы Ирана, но изучит иные варианты в случае ее провала. Об этом заявил в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном консультациям в Вене по ядерной программе Тегерана.

"Президент Байден дал ясно понять, что он не допустит того, чтобы Иран заполучил ядерное оружие, и, безусловно, считает дипломатию предпочтительным и первым вариантом, а все остальные варианты будут рассмотрены, если этот не будет иметь успеха", - отметил дипломат.

"Наш сигнал заключается в том, что есть дипломатический путь, и он является предпочтительным. Если он не будет выбран, то, к сожалению, нам придется искать другие средства для обеспечения того, чтобы цель президента, его обязательство, которое заключается в том, что Иран не заполучит ядерное оружие, было реализовано", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

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