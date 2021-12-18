Часть предложений РФ по безопасности в администрации Байдена сочли "неприемлемыми"
10:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чиновник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Россией предложения на следующей неделе.
Предложенный Россией документ состоит из восьми статей и затрагивает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. Проект отражает призывы, с которыми не раз выступала российская сторона, он предлагает решение накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений Североатлантического альянса.
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