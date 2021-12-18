Часть предложений РФ по безопасности в администрации Байдена сочли "неприемлемыми"

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом считает часть предложений Москвы, содержащихся в обнародованном в пятницу проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, полезными, а некоторые, напротив - неприемлемыми. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена.



Чиновник, пожелавший остаться неназванным, также сообщил, что Вашингтон планирует ответить на выдвинутые Россией предложения на следующей неделе.



Предложенный Россией документ состоит из восьми статей и затрагивает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. Проект отражает призывы, с которыми не раз выступала российская сторона, он предлагает решение накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений Североатлантического альянса.



