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Значительные силы РФ остаются у границы с Украиной, утверждает Пентагон

10:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон выступил с утверждением, что значительные российские силы остаются в районе границы с Украиной, США не видели серьезных изменений в этом. Такую версию озвучил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

"Мы не видели каких-либо значимых изменений расстановки российских сил вокруг границы с Украиной. Там по-прежнему находятся значительные силы", - сказал он.

На вопрос о возможности расширения военного присутствия США в странах "на восточном фланге НАТО", представитель Пентагона ответил: "Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе".

"Как вы знаете, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, если последует вторжение, еще одно вторжение, и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе, мы будем настроены на то, чтобы рассмотреть это в положительном ключе, - напомнил Кирби. - Но сегодня мне нечего сказать о таких запросах и о таких перемещениях сил".

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