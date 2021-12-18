Значительные силы РФ остаются у границы с Украиной, утверждает Пентагон
10:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы не видели каких-либо значимых изменений расстановки российских сил вокруг границы с Украиной. Там по-прежнему находятся значительные силы", - сказал он.
На вопрос о возможности расширения военного присутствия США в странах "на восточном фланге НАТО", представитель Пентагона ответил: "Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе".
"Как вы знаете, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, если последует вторжение, еще одно вторжение, и некоторые члены НАТО запросят дополнительные средства или размещения сил на ротационной основе, мы будем настроены на то, чтобы рассмотреть это в положительном ключе, - напомнил Кирби. - Но сегодня мне нечего сказать о таких запросах и о таких перемещениях сил".
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