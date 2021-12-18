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На модернизацию систем водоснабжения в двух регионах кабмин выделит около 4 млрд рублей

10:10 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в Республике Дагестан и в Ленинградской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабмина.

"В ближайшие три года Республика Дагестан и Ленинградская область получат почти 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

Более 1,7 млрд рублей из этой суммы поступит на реконструкцию водоочистных сооружений в Выборге. "С помощью этих средств будет отремонтирована действующая насосная станция, построена станция обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары. Мощность системы составит 40,6 тыс. куб. м воды в сутки, что позволит обеспечить чистой питьевой водой всех жителей города, более 74 тысяч человек", - отметили в правительстве.

Свыше 2 млрд рублей будет направлено на реконструкцию системы водоснабжения и на строительство нового водовода в дагестанском Буйнакске для обеспечения качественной водой всего города с населением более 66 тысяч человек.

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