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В возрасте 135 лет умерла самая старая жительница Китая

11:10 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китаянка Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

По его сведениям, гражданка Китая, проживавшая в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района, вела довольно активный образ жизни. Она занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, совершала регулярные прогулки и, несмотря на почтенные годы, помогала внукам ухаживать за правнуками.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там немало пожилых людей старше 90 лет. Власти заботятся о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась солидная социальная прослойка лиц преклонного возраста. Для этого правительство регулярно организует бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.

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