Примерно каждый 30-й житель Земли заразился коронавирусом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в мире остается на уровне конца августа - вторую неделю подряд в мире выявляют около 4,4 млн новых случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС.



В общей сложности с начала пандемии коронавирус нашли более чем у 273 млн человек. Таким образом, им заразился каждый 30-й житель планеты, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют.



При этом смертность из-за новой инфекции в мире снижается - за последние семь дней умерли 50,1 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. меньше показателя прошлой недели. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн, то есть из-за коронавируса умер примерно каждый 50-й заразившийся.



ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.





