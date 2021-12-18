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Примерно каждый 30-й житель Земли заразился коронавирусом

11:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в мире остается на уровне конца августа - вторую неделю подряд в мире выявляют около 4,4 млн новых случаев заражения, следует из подсчетов ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус нашли более чем у 273 млн человек. Таким образом, им заразился каждый 30-й житель планеты, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют.

При этом смертность из-за новой инфекции в мире снижается - за последние семь дней умерли 50,1 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. меньше показателя прошлой недели. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн, то есть из-за коронавируса умер примерно каждый 50-й заразившийся.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.


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