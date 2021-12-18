Первый случай заражения омикрон- штаммом обнаружен на Украине

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омикрон-штамм коронавируса выявлен на Украине минувшей ночью. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко на своей странице в "Фейсбуке".



"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм "омикрон", - написал он.



По словам министра, вирус завезли из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", - проинформировал министр, добавив, что сейчас устанавливается круг контактных лиц зараженного.



