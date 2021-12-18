0
0
93
НОВОСТИ

На создание авиадвигателя ПД-35 кабмин РФ выделил более 44,6 млрд рублей

12:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России направило 44,6 млрд рублей на развитие авиационного двигателя ПД-35. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в субботу.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку ключевым проектам в сфере гражданского авиастроения. Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35", - говорится в сообщении.

Речь идет о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Ранее подобные двигатели в России не создавались. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 17.12.2021
В 2022 году Россия нарастит количество запусков гиперзвуковых ракет
0
197
18:35 16.12.2021
Столтенберг не сказал Зеленскому, в каком году Украину примут в НАТО
0
276
14:00 16.12.2021
ВСУ разместили военную технику у жилых домов на линии соприкосновения в Донбассе - ЛНР
0
299
11:32 16.12.2021
На базе ВВС США Хомстед "выкатилась" бомба
0
341
10:20 16.12.2021
"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа
0
335
20:15 15.12.2021
Оборонный бюджет США, одобренный Сенатом, составит 770 млрд долл
0
385
17:40 15.12.2021
США провели в Аденском заливе успешное испытание лазерного оружия
0
391
11:00 15.12.2021
Противотанковые подразделения армии Украины проводят учения на границе с Крымом
0
409
14:32 14.12.2021
В ВВС США начались увольнения из-за отказа вакцинироваться
0
510
10:00 14.12.2021
США окажут помощь в укреплении военного потенциала Литвы
0
525

Возврат к списку