На создание авиадвигателя ПД-35 кабмин РФ выделил более 44,6 млрд рублей

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России направило 44,6 млрд рублей на развитие авиационного двигателя ПД-35. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в субботу.



"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку ключевым проектам в сфере гражданского авиастроения. Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35", - говорится в сообщении.



Речь идет о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжелых грузовых самолетов. Ранее подобные двигатели в России не создавались. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".



