В 2022 году в РФ выйдет комикс по фильму "Брат" Балабанова - издательство Bubble
13:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В следующем году мы будем делать комикс по фильму "Брат" от издательства Bubble в рамках 25-летия фильма. Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя", - сказал Котков на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con, который проходит в Москве.
Фильм Алексея Балабанова "Брат" вышел в 1997 году. Главным героем картины становится недавно демобилизовавшийся Данила Багров, который отправляется в Петербург, чтобы найти своего брата. Он узнает, что брат работает наемным убийцей. Драму "Брат-2" выпустили в 2000 году, по ее сюжету Багров отправляется в США. Роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.
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