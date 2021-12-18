Успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, провели в Индии
14:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) произвела успешный запуск баллистической ракеты нового поколения "Агни Пи" с острова Абдул Калам близ берегов Одиши в 11:06 (08:36 мск - прим. ТАСС) 18 декабря 2021 года", - говорится в пресс-релизе.
Также отмечается, что полет ракеты постоянно отслеживался с помощью радаров, наземных и морских оптико- электронных систем слежения. Ракета следовала по заданной траектории, все цели испытания были достигнуты, говорится в документе.
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