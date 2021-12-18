Успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, провели в Индии

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия провела в субботу успешный испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения "Агни Пи" (Agni P), которая может нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Как сообщает Минобороны Индии в распространенном пресс-релизе, запуск был произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша.



"Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) произвела успешный запуск баллистической ракеты нового поколения "Агни Пи" с острова Абдул Калам близ берегов Одиши в 11:06 (08:36 мск - прим. ТАСС) 18 декабря 2021 года", - говорится в пресс-релизе.



Также отмечается, что полет ракеты постоянно отслеживался с помощью радаров, наземных и морских оптико- электронных систем слежения. Ракета следовала по заданной траектории, все цели испытания были достигнуты, говорится в документе.



