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Успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, провели в Индии

14:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия провела в субботу успешный испытательный пуск баллистической ракеты нового поколения "Агни Пи" (Agni P), которая может нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Как сообщает Минобороны Индии в распространенном пресс-релизе, запуск был произведен с полигона на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша.

"Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) произвела успешный запуск баллистической ракеты нового поколения "Агни Пи" с острова Абдул Калам близ берегов Одиши в 11:06 (08:36 мск - прим. ТАСС) 18 декабря 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что полет ракеты постоянно отслеживался с помощью радаров, наземных и морских оптико- электронных систем слежения. Ракета следовала по заданной траектории, все цели испытания были достигнуты, говорится в документе.

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