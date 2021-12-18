Праздничные мероприятия на Елисейских полях в Новогоднюю ночь отменены - мэрия Парижа

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в Новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19. Об этом сообщила в субботу мэрия города.



"Власти Парижа в соответствии с заявлением правительства, по рекомендации префектуры полиции и санитарных властей сообщают, что праздничные мероприятия на Елисейских полях не состоятся", - говорится в заявлении городских властей.



В сообщении уточняется, что отмене подлежит выступление диджея и пиротехническое шоу.



В пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно- эпидемиологическая ситуация в стране, объявил об отмене праздничных мероприятий по всей стране.



