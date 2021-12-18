0
0
0
НОВОСТИ

Праздничные мероприятия на Елисейских полях в Новогоднюю ночь отменены - мэрия Парижа

14:40 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Парижа объявили об отмене фейерверка и праздничных мероприятий на Елисейских полях в Новогоднюю ночь из-за распространения COVID-19. Об этом сообщила в субботу мэрия города.

"Власти Парижа в соответствии с заявлением правительства, по рекомендации префектуры полиции и санитарных властей сообщают, что праздничные мероприятия на Елисейских полях не состоятся", - говорится в заявлении городских властей.

В сообщении уточняется, что отмене подлежит выступление диджея и пиротехническое шоу.

В пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс после заседания Совета обороны, на котором обсуждалась санитарно- эпидемиологическая ситуация в стране, объявил об отмене праздничных мероприятий по всей стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:30 18.12.2021
Успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, провели в Индии
0
39
13:20 18.12.2021
В 2022 году в РФ выйдет комикс по фильму "Брат" Балабанова - издательство Bubble
0
155
13:10 18.12.2021
На разработку адаптированной вакцины под "омикрон" нужно менее трех месяцев - Moderna
0
156
12:30 18.12.2021
На создание авиадвигателя ПД-35 кабмин РФ выделил более 44,6 млрд рублей
0
210
12:20 18.12.2021
Первый случай заражения омикрон- штаммом обнаружен на Украине
0
210
11:20 18.12.2021
Примерно каждый 30-й житель Земли заразился коронавирусом
0
292
11:10 18.12.2021
В возрасте 135 лет умерла самая старая жительница Китая
0
293
10:30 18.12.2021
Часть предложений РФ по безопасности в администрации Байдена сочли "неприемлемыми"
0
397
10:20 18.12.2021
Значительные силы РФ остаются у границы с Украиной, утверждает Пентагон
0
303
10:10 18.12.2021
На модернизацию систем водоснабжения в двух регионах кабмин выделит около 4 млрд рублей
0
349

Возврат к списку