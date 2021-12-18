В 89 странах обнаружен омикрон-штамм коронавируса - ВОЗ

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 89 государствах. Об этом сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



"По состоянию на 16 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 89 странах всех шести регионов ВОЗ", - говорится в информационном бюллетене ВОЗ.



Организация ссылается на "последовательный свидетельства" того, что у омикром-штамма "имеется существенное преимущество в росте" в сравнении с дельта- штаммом и что он "распространяется значительно быстрее, чем дельта-вариант в странах, где задокументирована передача в общинах". Согласно этим данным, за 1,5 - 3 дня происходит удвоение числа заразившихся.



При этом "омикрон" распространяется в странах "с высокими уровнями иммунитета среди населения". В ВОЗ считают, что, скорее всего, "омикрон" превзойдет дельта- штамм в тех местах, где наблюдается передача коронавируса внутри общин.



