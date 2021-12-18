На вооружение Погранслужбы Киргизии поступили беспилотники "Байрактар"

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотные летательные аппараты турецкого производства "Байрактар" поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента страны.



"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, осмотрел беспилотные летательные аппараты "Байрактар", поступившие на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, главе государства "рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу".



"Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ", - уточняется в сообщении. Пресс-служба президента не уточняет количества приобретенных у Турции беспилотников. В начале осени представители силовых структур республики информировали, что речь идет о поставке трех ударных БПЛА и одной станции управления.



Власти Киргизии намеревались закупить "Байрактары" и несколько российских беспилотников "Орион".



