При угрозе со стороны НАТО Белоруссия готова разместить ядерное оружие - глава МИД

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, фрагменты которого в субботу приводит агентство БелТА.



"То, о чем заявил президент [Белоруссии] Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал Макей.



Ранее Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на своей территории в том случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Польше.



