При угрозе со стороны НАТО Белоруссия готова разместить ядерное оружие - глава МИД
16:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"То, о чем заявил президент [Белоруссии] Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал Макей.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на своей территории в том случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Польше.
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