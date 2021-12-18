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При угрозе со стороны НАТО Белоруссия готова разместить ядерное оружие - глава МИД

16:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, фрагменты которого в субботу приводит агентство БелТА.

"То, о чем заявил президент [Белоруссии] Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал Макей.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск предложит Москве разместить ядерное оружие на своей территории в том случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Польше.

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