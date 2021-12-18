0
0
134
НОВОСТИ

Новая власть, поддержанная Западом, несет вину за кризис в Молдавии - Додон

16:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вину за кризис в Молдавии несет президент Майя Санду, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие ее страны Запада. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон, выступая в субботу на внеочередном съезде оппозиционной Партии социалистов, который избрал его почетным председателем формирования.

"Сегодня президент Майя Санду, правящая партия и поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии. Им больше никто не мешает, им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность. Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть - на их глазах в течение последнего года она разрушает все, что мы создали в 2019-2020 годах. Им есть с чем сравнивать" - сказал Додон. Он напомнил, что о резком росте цен, других кризисных явлениях социалисты предупреждали избирателей в ходе выборов.

"Обо всем, что творится в стране сегодня, мы неоднократно предупреждали в ходе двух избирательных кампаний. Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись", - сказал Додон.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:20 18.12.2021
При угрозе со стороны НАТО Белоруссия готова разместить ядерное оружие - глава МИД
0
185
16:10 18.12.2021
На вооружение Погранслужбы Киргизии поступили беспилотники "Байрактар"
0
169
15:20 18.12.2021
"Северный поток - 2" геополитическая ошибка - вице-канцлер ФРГ
0
284
15:10 18.12.2021
В 89 странах обнаружен омикрон-штамм коронавируса - ВОЗ
0
248
14:40 18.12.2021
Праздничные мероприятия на Елисейских полях в Новогоднюю ночь отменены - мэрия Парижа
0
263
14:30 18.12.2021
Успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерные боеголовки, провели в Индии
0
240
13:20 18.12.2021
В 2022 году в РФ выйдет комикс по фильму "Брат" Балабанова - издательство Bubble
0
295
13:10 18.12.2021
На разработку адаптированной вакцины под "омикрон" нужно менее трех месяцев - Moderna
0
294
12:30 18.12.2021
На создание авиадвигателя ПД-35 кабмин РФ выделил более 44,6 млрд рублей
0
417
12:20 18.12.2021
Первый случай заражения омикрон- штаммом обнаружен на Украине
0
339

Возврат к списку