Новая власть, поддержанная Западом, несет вину за кризис в Молдавии - Додон
16:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня президент Майя Санду, правящая партия и поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии. Им больше никто не мешает, им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность. Граждане нашей страны увидели воочию, что такое новая власть - на их глазах в течение последнего года она разрушает все, что мы создали в 2019-2020 годах. Им есть с чем сравнивать" - сказал Додон. Он напомнил, что о резком росте цен, других кризисных явлениях социалисты предупреждали избирателей в ходе выборов.
"Обо всем, что творится в стране сегодня, мы неоднократно предупреждали в ходе двух избирательных кампаний. Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись", - сказал Додон.
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