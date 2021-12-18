Потеря аппетита один из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса - британские ученые
18:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
К наиболее распространенным симптомам заражения омикрон- штаммом эксперты отнесли насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле. Как подчеркнули исследователи, на повышенную температуру тела, кашель и потерю обоняния, которые "считаются классическими симптомами коронавируса", жаловались лишь 50% инфицированных новой разновидностью. К необычным симптомам ученые также причислили когнитивную дисфункцию, которая часто возникает у заразившихся "омикроном".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность" ВОЗ. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.
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