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Сдержать инфляцию в РФ позволит расширение списка социально значимых продуктов - эксперт

18:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расширение перечня социально значимых товаров, облагаемых льготной ставкой НДС, позволило бы снизить темпы инфляции на потребительском рынке РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль обеспокоен ростом инфляции на потребительском рынке. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.

"Для снижения продовольственной инфляции целесообразно рассмотреть вопрос расширения списка социально значимых продуктов, облагаемых льготной ставкой НДС. Среди возможных других действенных и оперативных мер остается отмена традиционных увеличений ставок акциза на бензин и дизельное топливо - на 4% с 1 января и тарифов на ЖКУ - на 2,9-6,5% в зависимости от региона", - сказал он.

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