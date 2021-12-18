Сдержать инфляцию в РФ позволит расширение списка социально значимых продуктов - эксперт
18:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль обеспокоен ростом инфляции на потребительском рынке. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция в РФ поднялась до шестилетнего максимума в 8,4%. Согласно текущему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2021 года составит 7,4-7,9%.
"Для снижения продовольственной инфляции целесообразно рассмотреть вопрос расширения списка социально значимых продуктов, облагаемых льготной ставкой НДС. Среди возможных других действенных и оперативных мер остается отмена традиционных увеличений ставок акциза на бензин и дизельное топливо - на 4% с 1 января и тарифов на ЖКУ - на 2,9-6,5% в зависимости от региона", - сказал он.
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