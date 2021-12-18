С 20 декабря в Австрию смогут въехать только привитые и переболевшие ковидом
18:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило "2П+" (привит, переболел и наличие ПЦР- теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Исключение из правила "2П+" сделано для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы прививки, беременных, с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.
Граждане Австрии и остальных стран Евросоюза, которые не были привиты или не переболели ковидом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Его можно завершить через пять дней при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
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