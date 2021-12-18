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Из-за распространения омикрон-штамма мэр Лондона объявил чрезвычайное положение

19:10 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из-за чего больницы города могут оказаться переполнены пациентами в самое ближайшее время.

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]", - сказал градоначальник, обращение которого транслировал телеканал "Скай ньюс". Хан отметил, что в последние дни в Лондоне "наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом". По его словам, "оммикрон- штамм коронавируса доминирует в городе". В то же время мэр не стал анонсировать какие-либо новые ограничения по борьбе с пандемией. Предыдущий раз чрезвычайное положение в Лондоне объявлялось 8 января на фоне распространения альфа- штамма коронавируса.

Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В настоящий момент в лондонских больницах находятся 1,5 тыс. пациентов с COVID-19, а всего в Великобритании - 7,6 тыс. человек. В связи с этим Хан призвал лондонцев не откладывать поход за бустерной дозой вакцины от коронавируса, а также пообещал открыть новые центры вакцинации для приема большего числа людей. Кроме того, он выразил надежду, что правительство Соединенного Королевства выделит дополнительные средства для оказания помощи наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям экономики.

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