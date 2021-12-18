Шеф Пентагона и новый министр обороны Германии обсудил действия РФ - пресс-секретарь

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу обсудил по телефону со своей германской коллегой Кристиной Ламбрехт сотрудничество двух стран, а также "дестабилизирующие действия РФ". Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



"[Они] подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству США и Германии в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Они обсудили свою приверженность совместной работе по полному спектру проблем, включая реагирование на дестабилизирующие действия России в Восточной Европе, обеспечение единства НАТО, поддержание положительной траектории в вопросе инвестиций в оборону, а также, разумеется, расширение сотрудничества в регионах Индийского и Тихого океанов", - утверждал он.



