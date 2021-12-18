Шеф Пентагона и новый министр обороны Германии обсудил действия РФ - пресс-секретарь
19:20 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"[Они] подтвердили свою приверженность тесному сотрудничеству США и Германии в сфере обороны как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Они обсудили свою приверженность совместной работе по полному спектру проблем, включая реагирование на дестабилизирующие действия России в Восточной Европе, обеспечение единства НАТО, поддержание положительной траектории в вопросе инвестиций в оборону, а также, разумеется, расширение сотрудничества в регионах Индийского и Тихого океанов", - утверждал он.
НОВОСТИ
- 20:40 18.12.2021
- До 14 января Сенат США проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"
- 20:30 18.12.2021
- Приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья МИД Молдавии счел недружественным
- 20:20 18.12.2021
- Представитель талибов, считает, что США должны активно участвовать в восстановлении экономики Афганистана
- 19:10 18.12.2021
- Из-за распространения омикрон-штамма мэр Лондона объявил чрезвычайное положение
- 18:30 18.12.2021
- С 20 декабря в Австрию смогут въехать только привитые и переболевшие ковидом
- 18:30 18.12.2021
- Сдержать инфляцию в РФ позволит расширение списка социально значимых продуктов - эксперт
- 18:20 18.12.2021
- Потеря аппетита один из симптомов заражения омикрон-штаммом коронавируса - британские ученые
- 16:30 18.12.2021
- Новая власть, поддержанная Западом, несет вину за кризис в Молдавии - Додон
- 16:20 18.12.2021
- При угрозе со стороны НАТО Белоруссия готова разместить ядерное оружие - глава МИД
- 16:10 18.12.2021
- На вооружение Погранслужбы Киргизии поступили беспилотники "Байрактар"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать