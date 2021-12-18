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Приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья МИД Молдавии счел недружественным

20:30 18.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии назвало "недружественной акцией" приезд посла России в Кишиневе Олега Васнецова на инаугурацию президента непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского.

"Так называемые президентские выборы в приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдавии. Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция", - говорится в распространенном в субботу заявлении МИД. По мнению ведомства, присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях", не привносит положительного вклада в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении".

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун на своей странице в "Фейсбуке" предложил объявить Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации Красносельского. Однако в пресс-службе президента страны ТАСС заявили, что это личное мнение чиновника, а не официальная позиция ведомства.

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