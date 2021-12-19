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НОВОСТИ

ФРГ поместила Британию в список стран, где широко распространены мутации COVID-19

09:00 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии из-за штамма «омикрон» вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса. Об этом сообщил в субботу вечером специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки. Все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин.

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