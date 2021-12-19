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Снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве 19 декабря

09:16 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, временами снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от нуля до 2 градусов мороза. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 725 мм ртутного столба.

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