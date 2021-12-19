ВОЗ: Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V»

09:30 Источник: RT

«Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается», - сказали в ВОЗ. Об этом пишет в своем телеграм-канале RТ.

«Неправильно говорить, что мы лицензировали только вакцины, как вы их характеризуете, западного производства. На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время».