ВОЗ: Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V»
09:30 19.12.2021 Источник: RT
«Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается», - сказали в ВОЗ. Об этом пишет в своем телеграм-канале RТ.
«Неправильно говорить, что мы лицензировали только вакцины, как вы их характеризуете, западного производства. На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время».
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