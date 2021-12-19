0
0
46
НОВОСТИ

ВОЗ: Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V»

09:30 19.12.2021 Источник: RT

«Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается», - сказали в ВОЗ. Об этом пишет в своем телеграм-канале RТ.

«Неправильно говорить, что мы лицензировали только вакцины, как вы их характеризуете, западного производства. На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:43 19.12.2021
Власти США скрыли полные данные о числе погибших мирных жителей от авиаударов - NYT
0
116
09:16 19.12.2021
Снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве 19 декабря
0
152
09:00 19.12.2021
ФРГ поместила Британию в список стран, где широко распространены мутации COVID-19
0
155
20:40 18.12.2021
До 14 января Сенат США проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"
0
1003
20:30 18.12.2021
Приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья МИД Молдавии счел недружественным
0
959
20:20 18.12.2021
Представитель талибов, считает, что США должны активно участвовать в восстановлении экономики Афганистана
0
754
19:20 18.12.2021
Шеф Пентагона и новый министр обороны Германии обсудил действия РФ - пресс-секретарь
0
1030
19:10 18.12.2021
Из-за распространения омикрон-штамма мэр Лондона объявил чрезвычайное положение
0
788
18:30 18.12.2021
С 20 декабря в Австрию смогут въехать только привитые и переболевшие ковидом
0
784
18:30 18.12.2021
Сдержать инфляцию в РФ позволит расширение списка социально значимых продуктов - эксперт
0
767

Возврат к списку