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Власти США скрыли полные данные о числе погибших мирных жителей от авиаударов - NYT

09:43 19.12.2021 Источник: РБК

США скрывали подлинные данные о количестве мирных жителей, погибших при авиаударах в Афганистане, Ираке и Сирии, свидетельствуют данные расследования The New York Times.

Его авторы проанализировали более 1,3 тыс. документов Пентагона об авиаударах, посетили места, где они были нанесены, и опросили местных жителей и американских военнослужащих.

Издание отмечает, что, по официальным данным Пентагона, при ударах с воздуха в Ираке и Сирии против «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) всего погибли 1417 мирных жителей, а в Афганистане с 2018 года жертвами авиаударов стали не менее 188 представителей гражданского населения. Проведенное газетой расследование показало, что настоящее число жертв значительно выше и власти отказались рассматривать большое количество сообщений о гибели мирных людей.

Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан пояснил журналистам издания, что, «даже обладая лучшими технологиями в мире, ошибок избежать невозможно» – поэтому погибали мирные жители.(РБК)

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