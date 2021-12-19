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Данные о заражении COVID-19 в России на 19 декабря, 2021

11:10 19.12.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 27 тыс. 967 случаев, умерли за сутки 1 023 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 250 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 013 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 955, в Московской области - 1 тыс. 825.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 023 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 297 тыс. 203 умерших и 8 млн 984 тыс. 921 выписанных, в том числе 32 тыс. 655 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 661 выздоровевший приходится на Москву.

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