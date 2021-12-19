Данные о заражении COVID-19 в России на 19 декабря, 2021
11:10 19.12.2021 Источник: Интерфакс
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 250 (8,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 013 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 955, в Московской области - 1 тыс. 825.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 023 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье - 55.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 тыс. 790 случаев коронавирусной инфекции, 297 тыс. 203 умерших и 8 млн 984 тыс. 921 выписанных, в том числе 32 тыс. 655 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 661 выздоровевший приходится на Москву.
НОВОСТИ
- 09:43 19.12.2021
- Власти США скрыли полные данные о числе погибших мирных жителей от авиаударов - NYT
- 09:30 19.12.2021
- ВОЗ: Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V»
- 09:16 19.12.2021
- Снег, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве 19 декабря
- 09:00 19.12.2021
- ФРГ поместила Британию в список стран, где широко распространены мутации COVID-19
- 20:40 18.12.2021
- До 14 января Сенат США проголосует по инициативе о санкциях против "Северного потока - 2"
- 20:30 18.12.2021
- Приезд посла РФ на инаугурацию главы Приднестровья МИД Молдавии счел недружественным
- 20:20 18.12.2021
- Представитель талибов, считает, что США должны активно участвовать в восстановлении экономики Афганистана
- 19:20 18.12.2021
- Шеф Пентагона и новый министр обороны Германии обсудил действия РФ - пресс-секретарь
- 19:10 18.12.2021
- Из-за распространения омикрон-штамма мэр Лондона объявил чрезвычайное положение
- 18:30 18.12.2021
- С 20 декабря в Австрию смогут въехать только привитые и переболевшие ковидом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать