Месть сикхов настигла покушавшегося на священный меч в Золотом храме

12:29 Источник: НГ Религии

Расследование начато в Индии после того, как мужчину забили насмерть в священном для сикхов городе Амритсаре, сообщает «Би-би-си». Представители этой синкретической религии Индостана сочли, что неизвестный попался совершить святотатство.

Инцидент произошел во время молитвы в Золотом храме (Хармандир-Сахиб). По данным местных СМИ, мужчина зашел во внутренние закрытые помещения храма, где хранится основной священный текст сикхов (Гуру Грантх Сахиб), и попытался прикоснуться к церемониальному мечу кханда. На него сразу же набросились охранники и верующие. Драка попала на камеры, так как вечерние молитвы традиционно транслируются телевидением. Что произошло далее, еще предстоит выяснить. В полиции сообщают, что к моменту прибытия силовиков мужчина был уже мертв.

Вопрос религии и осквернения сикхских святынь очень остро стоит в индийском обществе, напоминает Интефакс. Попытки подобных действия наблюдались в 2014 и 2015 гг., в результате стали важным элементом политической борьбы во время выборов в штате Пенджаб в 2017 году.

Золотой храм входит в комплекс сооружений, представляющих собой духовный центр сикхской религии. Создание святыни началось в 1577 году. IV гуру сикхов Рам Дас выкопал водоём, вокруг которого вырос город Амритсар («источник нектара бессмертия»). Храм строили с 1588 по 1604 годы. Главное святилище находится на островке посередине искусственного озера, а остальные сооружения комплекса окаймляют водоем. Завершил работы гуру Арджан Дэв, назвав сооружение Хармандир-Сахиб («Божий Храм»). Храм получил свое название «золотой» после реставрации 1802 года, когда его поверхности облицевали пластинами золота.

В 1891 году Амриnсар посетил российский император Николай II.

Сикхи стали с подозрением относиться к посторонним после событий 1984 года. Тогда индийская армия проводила операцию «Голубая звезда» против сикхских сепаратистов. Произошёл штурм, в ходе которого погибли сотни мирных жителей. Само строение сильно пострадало, но было быстро восстановлено. Индийский премьер-министр Индира Ганди, отдавшая приказ о штурме святыни, поплатилась жизнью. Вскоре она была убита двумя охранниками-сикхами.

Меч, до которого якобы пытался дотронуться несчастный посетитель святыни, тоже имеет особое значение для этой религии. Он изображен на эмблеме сикхизма. Помимо кханда, занимающего центральную позицию в композиции, эмблема содержит изображение метательного кольца «чакра», а также двух ножей «кирпан». Меч своими острыми гранями призван отделять истину от невежества. Кханду хоть часто и называют мечом, однако, согласно европейской классификации, подавляющее большинство историков относят это оружие к палашам.