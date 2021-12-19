Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано сегодян в Москве
13:00 19.12.2021 Источник: Интерфакс
Причиной падения атмосферного давления стал глубокий североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа, который находится непосредственно над столичным регионом.
"Атмосферное давление продолжает падать, и в 10 часов утра на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 967.1 гПа (725,6 мм рт.ст)", - пишут "Метеоновости".
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