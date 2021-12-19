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Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано сегодян в Москве

13:00 19.12.2021 Источник: Интерфакс

На главной метеостанции Москвы (ВДНХ) в 5:00 воскресенья было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря - 973.8 гПа (730.6 мм рт.ст.), сообщается на сайте "Метеоновости"."Таким образом, был обновлен рекорд 1996 года со значением 974.1 гПа (730.6 мм рт.ст.)", - говорится в сообщении.

Причиной падения атмосферного давления стал глубокий североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа, который находится непосредственно над столичным регионом.

"Атмосферное давление продолжает падать, и в 10 часов утра на метеостанции ВДНХ зарегистрировано 967.1 гПа (725,6 мм рт.ст)", - пишут "Метеоновости".

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