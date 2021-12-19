В Школе дизайна «Детали» показывают «Авангардные шалости» дизайнера Ирины Татарниковой и художника Михаила Редина
12:59 19.12.2021
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Михаил Редин. Цветные
объекты. Фото предоставлено
огранизаторами:
По информации организаторов
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