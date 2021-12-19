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В Школе дизайна «Детали» показывают «Авангардные шалости» дизайнера Ирины Татарниковой и художника Михаила Редина

12:59 19.12.2021

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Михаил Редин. Цветные
объекты. Фото предоставлено
огранизаторами:
Авангард в данном случае — оммаж-игра и воспоминание о великих деятелях искусства. Дизайнер Ирина Татарникова подготовила коллажированные портреты русских писателей с цитатами из их произведений и сервиз «Домино» с росписью в стиле супрематизма. А художник Михаил Редин сделал серию арт-объектов, отсылающих одновременно к авангарду и к американскому модернизму. Лампы с цитатами из картин Кандинского – плод трудов обоих авторов – абажуры для них придумала Татарникова, а металлическую основу изготовил Редин. Выставка открыта до 26 декабря.

По информации организаторов





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