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Песков: Когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют

14:50 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые из тех, кому предстоит общение с президентом РФ Владимиром Путиным, должны предварительно пройти карантин, для остальных предусмотрено особо тщательное тестирование на коронавирус. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Практически сейчас сошли к нулю такие совсем массовые мероприятия без какой-либо дистанции, без каких-либо ограничений. Это просто невозможно уже», — констатировал представитель Кремля. Он отметил, что «везде и социальная дистанция, и QR-коды, и ПЦР-тесты».

«А когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют», — сказал Песков. По его словам, «[из] тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с президентом, кому-то приходится проходить карантин определенное количество дней». «В каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации», — уточнил представитель Кремля.

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