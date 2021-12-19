Песков: Когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют
14:50 19.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Практически сейчас сошли к нулю такие совсем массовые мероприятия без какой-либо дистанции, без каких-либо ограничений. Это просто невозможно уже», — констатировал представитель Кремля. Он отметил, что «везде и социальная дистанция, и QR-коды, и ПЦР-тесты».
«А когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют», — сказал Песков. По его словам, «[из] тех, кто непосредственно на протяжении долгого времени общается с президентом, кому-то приходится проходить карантин определенное количество дней». «В каждом случае доктора определяют эту продолжительность в зависимости от текущей ситуации», — уточнил представитель Кремля.
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